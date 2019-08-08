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08.08.19 08:43

Против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел

В связи со столкновениями в ходе спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше возбуждены уголовные дела. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Кыргызстана сообщили о начале досудебного производства.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на киргизскую службу "Радио Свобода".

По данным надзорного органа, события 7 августа зарегистрированы в ЕРПП по статьям 264 "Массовые беспорядки" и 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса КР.

В результате столкновения пострадали 48 человек. По данным Генпрокуратуры, из них 22 - сотрудники ГКНБ, трое - представители МВД, 23 - гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса "Убийство", "Покушение на убийство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти". Захват сотрудников ГКНБ в качестве заложников зарегистрирован в ЕРПП по статье 244 "Захват заложников".

Напомним, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление.

В результате конфликта пострадали, по последним данным, 48 человек, 1 сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находятся 38 человек, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, еще один пострадавший находится в реанимации.

В заложниках в доме Атамбаева находится 6 "спецназовцев". Сторонники Атамбаева требуют восстановить электроснабжение и связь в селе в обмен на их освобождение. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.

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