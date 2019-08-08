Не будет тарифной сетки, врачи перестанут быть бюджетниками и станут свободными наемными работниками, - Ковтонюк о зарплате узких медспециалистов с 2020 года

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в интервью "Главкому" рассказал, как будет начисляться зарплата врачам узких специальностей с 2020 года, передает Цензор.НЕТ.



По словам Ковтонюка, будет целый набор различных видов финансирования.



"В некоторых случаях будут применяться "глобальные бюджеты" - это большой рамочный контракт, предусматривающий выплату определенной суммы, разбитую на месяцы, в обмен на выполнение общего набора услуг. В некоторых случаях будут детализированы контракты на каждую услугу. Для стационарной помощи будет предусмотрена оплата за пролеченный случай: не за каждую процедуру, а за лечение в случае болезни "от А до Я". Эти методы объединяет одно: оплата за конечный результат работы больницы, а не плата на ее содержание ", - пояснил чиновник.

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Ковтонюк отметил, что деньги от Национальной службы здоровья Украины будет получать больница - как юридическое лицо и будет оплачивать работу каждого специалиста.



"Больница будет прогнозировать, сколько и каких услуг предоставит. На эту сумму будет заключать с НСЗУ годовой контракт, а также периодичность выплат", - рассказал заместитель министра здравоохранения.



Ковтонюк рассказал, что сейчас Национальная служба осуществляет выплаты, как правило, 1-2 раза в месяц.



Чиновник отметил, что в медучреждениях точно не будет тарифной сетки. "Например, лор сейчас бюджетник, он знает, что в тарифной сетке у него категория, и он может получать 6,2 тыс. грн и не больше, и не меньше. Реформа отменяет тарифные сетки, врачи перестанут быть бюджетниками, они станут свободными наемными работниками, а их зарплата будет оговариваться в их договорах", - пояснил Ковтонюк и добавил, что доход больницы будет зависеть от количества хороших врачей.



"Это означает, если в больницу приходит много людей, то они от НСЗУ получат больше, чем потратили, следовательно, будут иметь прибыль. Эта прибыль пойдет на повышение зарплаты медикам, новое оборудование, ремонт, чтобы привлечь еще больше пациентов, расширить ассортимент услуг", - отметил заместитель министра здравоохранения.