Призываю международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей политзаключенного Бекирова, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова заявила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжелобольному гражданину Украины Эдему Бекирову. Дальнейшее его содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятные транспортировки в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни", - говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что решения Европейского суда по правам человека, которые обязывают правительство РФ незамедлительно поместить Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей, не выполняются. Ее многочисленные просьбы не дали ожидаемого результата.

"Призываю полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейшее содержание Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры во исполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека", - пишет омбудсмен Денисова.

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