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08.08.19 10:27

В Киеве будут судить ветерана АТО Регешу, прострелившего ногу журналисту Рунцу

В киевский суд направили обвинительное заключение в отношении 45-летнего ветерана АТО Владимира Регеши (Санта), который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении Киева и ранил журналиста Владимира Рунца.

В Киеве будут судить ветерана АТО Регешу, прострелившего ногу журналисту Рунцу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что по результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 5 мая около 22:00. Мужчина, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" в столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки. Одна из пуль попала в потерпевшего.

Потерпевший оказался корреспондентом издания "Настоящее время" (Владимир Рунец). Мужчина получил открытый огнестрельный перелом правой стопы. Стрельбу устроил ветеран военных действий на Донбассе Владимир Регеша. По предварительным данным, конфликт возник из-за невозвращенного долга.

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