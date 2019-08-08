Верховный Суд освободил от ответственности черкасского милиционера Андрияша, осужденного за незаконный арест активиста Евромайдана

Об этом говорится в постановлении суда от 20 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Во время Евромайдана Андрияш был начальником отделения Сосновского райуправления милиции Черкасс.

Установлено, что 27 января 2014 года он распорядился задержать активистов Евромайдана, которые накануне участвовали в массовых акциях протеста и штурме Черкасской областной государственной администрации.

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По его команде спецназ УБОПа незаконно задержал активиста Юрия Ботнара, который в дальнейшем был арестован.

В мае 2016 года милиционер Андрияш был признан по приговору суда виновным по ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса.

Он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Апелляционный суд в июне 2017 года признал законным приговор.

Защита милиционера и прокуратура подали кассации в Верховный Суд.

Прокуратура потребовала освободить Андрияша от уголовной ответственности в связи с истечением 3-летнего срока давности.

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Защита, в свою очередь, потребовал закрыть дело против милиционера из-за отсутствия состава преступления, в частности, из-за отсутствия прямого умысла.

Пострадавший активист Евромайдана просил Верховный Суд кассационные жалобы прокурора и защитника отклонить.

По итогам рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил жалобы.

Суд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, но в связи с истечением сроков давности освободил его от уголовной ответственности.