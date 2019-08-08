Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.
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"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.
Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.
Напомним, 7-8 августа президент Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным визитом. Сегодня Владимир Зеленский в ходе официального визита в Турецкую Республику встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме и ознакомится с производством беспилотников.