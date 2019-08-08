Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Рада проголосовала за этот закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября, ожидается, что новый Кнессет ратифицирует соглашение с израильской стороны", - сообщила Мендель.

Окончательное вступление в силу соглашения о свободной торговле наступит через 60 дней после ратификации соглашения с обеих сторон.

Напомним, 7 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля о свободной торговле.

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