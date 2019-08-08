Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал на своей странице в сети Facebook.

"О том, какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом", - говорится в сообщении.

Также Кличко заявил, что оппоненты из новой власти "под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР", которые по закону должны реагировать на эти обращения "и тратить время и силы на расследование высосанных из пальца дел".

"Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1". На который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание", - заявил мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска