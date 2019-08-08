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08.08.19 11:42

Бывший следователь Генпрокуратуры РФ добивается возбуждения уголовного дела против Сталина: готов дойти до ЕСПЧ

В России экс-сотрудник Генпрокуратуры добивается открытия уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Это первый подобный случай в российской практике.

Бывший следователь Генпрокуратуры РФ добивается возбуждения уголовного дела против Сталина: готов дойти до ЕСПЧ

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина из-за репрессий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Степанов, родственники которого были репрессированы, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку массовых расстрелов и ссылок, проведенных по приказу Сталина.

Бывший следователь ссылается на приказ НКВД от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", постановление о принятии которого подписал Сталин.

СК, по словам Степанова, направил его обращение в свое главное следственное управление по Москве. "Больше известий оттуда не было", - сказал он. Генпрокуратура переслала заявление в Ивановскую область, где не нашли оснований для процессуальной проверки. Степанов обжаловал отказ прокуратуры в Конституционном суде и заявляет, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.

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По данным научно-просветительского центра "Мемориал", обращение Степанова в СК и Генпрокуратуру с требованием завести дело на Сталина - первый подобный случай в российской практике. В России, подчеркнул зампред совета научно-просветительского центра "Мемориал" Никита Петров, преступные действия Сталина официально не осуждены.

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