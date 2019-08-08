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08.08.19 12:12

Крым вернется в Украину, только если Россия перестанет существовать, - представитель Совфеда Джабаров

Крым может вернуться назад в Украину, только когда Россия перестанет существовать.

Крым вернется в Украину, только если Россия перестанет существовать, - представитель Совфеда Джабаров

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Lenta.ru.

Так сенатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым точно вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, подобные высказывания Киева не стоит воспринимать всерьез.

"Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", - отметил он в комментарии пропагандистскому телеканалу RT, добавив, что, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

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