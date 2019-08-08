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08.08.19 12:16

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

В турецком Стамбуле в присутствии президента Владимира Зеленского состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

договор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков.

Данный документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

Цель подписания договора - дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции, активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.

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Напомним, 7 августа в Турции состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой государства Турецкая Республика Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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