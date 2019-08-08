Россия должна немедленно освободить Балуха и Бекирова, - посольство США в Украине

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных", - заявили дипломаты.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже. Бекиров - инвалид первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, болен сахарным диабетом. Он заявлял о намерении начать голодовку.

Балух приговорен по решению подконтрольного России "Раздольненского райсуда" оккупированного Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Он отбывает наказание в колонии в российском городе Торжок. В настоящее время Балуха в очередной раз поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.