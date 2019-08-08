За пять лет мы инвестируем в инфраструктуру Украины не менее 20 млрд долларов, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"За это время мы инвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок наши 24 тыс. км дорог, увеличить количество аэропортов, которые реально работают, к 15-ти, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно нарастить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что в последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год. А в текущем году в стране будет проведена земельная реформа.

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