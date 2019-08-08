Денисова объявила конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

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Кандидатом на должность Уполномоченного может быть гражданин Украины не моложе 35 лет на день подачи, имеющий высшее образование, который владеет государственным языком и английским языком, имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности. Кандидатом на должность Уполномоченного не может быть лицо, которое привлекалось к ответственности за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или участвовало в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре.

Документы принимаются до 24.00 30 августа включительно. Сам же конкурс состоится 4 сентября в 11:00.