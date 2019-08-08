Филатов рассказал о методе достройки метро в Днепре

Подземку строят новоавстрийским методом – по самой быстрой технологии в Европе, сообщает издание "Новости Днепра".

Для украинского метро это первый подобный опыт. Как сообщает пресс-служба мэрии Днепра, сейчас строители дошли до глубины, где начинается скальная порода почвы. "После того, как в начале сентября мы выйдем на нулевую отметку, можно будет идти уже перпендикулярно. Ствол делается, чтобы как можно быстрее и эффективнее доставать породу. Это позволит значительно ускорить работы", – отметил городской голова Днепра Борис Филатов. На строительной площадке используют специально спроектированную технику, которая способна работать с высокой скоростью. "Есть технология, которую впервые применяют в Украине. Она позволяет поднимать на поверхность примерно в пятнадцать раз больше породы, по сравнению с методом, который использовали во времена Советского Союза", – отметил менеджер проектов компании Limak Мустафа Толга Эргин. Турецкий подрядчик Limak уверяет, что сейчас работы на станции "Театральная" продолжаются согласно плану.







Ранее заместитель городского головы Михаил Лысенко сообщал, что метро в Днепре строят со скоростью 30-50 сантиметров в сутки. Напомним, в городском бюджете Днепра на 2019 год заложена субвенция из государственного бюджета в сумме 1,16 млрд грн на завершение строительства метрополитена. Тендер на строительство метро в Днепре выиграла турецкая компания "Лимак". Достроить метро в Днепре обещают к середине 2023 года.