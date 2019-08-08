Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.08.19 13:52

Наемники РФ на Донбассе отрабатывают наступательные действия, - ГУР

Наемники РФ на Донбассе проводят интенсивные учения по подготовке наступательных действий.

террорист,боевик,оккупант,днр,лнр,враг,противник

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности к мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике. В частности, с 5 августа с.г. начато обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления (форсирования) водных препятствий на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы. Российское командование планирует завершить указанные меры подготовки к концу текущего месяца", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов вблизи Богдановки, Водяного и Новотроицкого, - Минобороны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100