Наемники РФ на Донбассе отрабатывают наступательные действия, - ГУР

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности к мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике. В частности, с 5 августа с.г. начато обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления (форсирования) водных препятствий на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы. Российское командование планирует завершить указанные меры подготовки к концу текущего месяца", - говорится в сообщении.

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