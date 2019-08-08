Осенью Рада может принять закон о концессии, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Отмечается, что по прогнозам Зеленского, осенью будет принят закон о концессии, который даст возможность государству безопасно работать с частным сектором и частными компаниями.
"Будем очень рады видеть турецкие компании как надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - отметил Зеленский.
Напомним, в апреле 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.