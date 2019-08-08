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08.08.19 14:05

Осенью Рада может принять закон о концессии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время бизнес-форума в турецком Стамбуле выразил надежду, что осенью украинский парламент примет закон о концессии.

Осенью Рада может принять закон о концессии, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что по прогнозам Зеленского, осенью будет принят закон о концессии, который даст возможность государству безопасно работать с частным сектором и частными компаниями.

"Будем очень рады видеть турецкие компании как надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - отметил Зеленский.

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Напомним, в апреле 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.

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