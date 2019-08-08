В этом году по стандартам НУШ будет учиться 1 млн детей, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В прошлом сентябре правительство Гройсмана дало старт реформе Новая украинская школа. Около 500 тысяч первоклассников начали обучение по новым стандартам, в новых классах, по новым учебникам. В этом году учиться в НУШ будет уже более 1 млн детей", - говорится в сообщении.

Также премьер сообщил, что в развитие НУШ инвестировано 7 млрд грн, а 105 тысяч учителей уже повысили свою квалификацию.

НУШ - это долгосрочная реформа Министерства образования и науки (МОН), направленная на изменение среднего образования в Украине.

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