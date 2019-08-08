Обвиняемый в дезертирстве военный из Ковеля покончил с собой, не дождавшись суда

О смерти солдата свидетельствует справка, которую в суд предоставил командир части, где служил военный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Район.Ковель".

В постановлении Ковельского горрайонного суда от 2 августа говорится, что суд рассмотрел дело от военной прокуратуры Луцкого гарнизона о привлечении к административной ответственности 38-летнего ковельчанина, который служил инженером вооружения воинской части А2042.

Прокуратура обвиняла его по ч. 4 ст. 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях (самовольное оставление воинской части или места службы, совершенное в условиях особого периода), что влечет за собой наложение штрафа от 2465 до 4845 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток.

Однако в суд также поступила справка-доклад командира воинской части А2042 от 26 июля 2019 года, в котором говорится, что военнослужащий был обнаружен без признаков жизни.

В связи с этим судья закрыл производство по делу.

При каких обстоятельствах мужчины нашли мертвым и какова причина его смерти - в судебном постановлении не указывают.

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