Осенью в Херсоне планируется проведение фестиваля "КрымФест", в рамках которого будут обсуждаться перспективы деоккупации Крыма, - глава ОГА Гусев

"Украинцы, или они являются крымскими татарами, или этническими украинцами, которые переехали из Крыма на территорию Херсонской области, являются нашими родными украинцами. И они должны чувствовать себя как дома. Мы уже договорились с представителем президента в АРК, говорили с некоторыми общественными организациями и крымскими татарами, ЧТО осенью этого года, ориентировочно в октябре, проведем фестиваль "КрымФест" в Херсоне", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Гусев отметил, что данный фестиваль предусматривает как культурную составляющую, так и круглый стол или конференцию, на которой планируется обсудить проблемы и перспективы деоккупации Крыма.

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"Также я ожидаю, что крымские татары для нас подготовят свою культурную программу. Уже сформирован оргкомитет, он заседает, есть идеи, и надеюсь, что "КрымФест" станет знаковым для Украины фестивалем", - подчеркнул он.