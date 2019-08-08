"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии", - посольство США о гибели четверых украинских воинов под Павлополем

Об этом заявили в посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта. Такой подход заслуживает на полную поддержку "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, 6 августа, во время обстрела украинских позиций у Павлополя Донецкой области погибли четверо военнослужащих: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.