Суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса из-за болезни судьи

"В связи с пребыванием судьи Корсун на больничном уголовное производство в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича которое было назначено на 13 час. 00 мин. 9 августа 2019 года, снято с рассмотрения", - сообщили в Полтавском апелляционном суде в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд не может приступить к рассмотрению апелляции с конца августа 2018 года. Заседания неоднократно откладывались и переносились в связи с реформированием апелляционного суда, неявкой Кернеса и других обвиняемых, их адвокатов, а также рассмотрением в Верховном суде Украины ходатайств защиты о смене подсудности по делу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Немнога дурковата людина", - Кернес на заседании горсовета Харькова заговорил на "азировке". ВИДЕО

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ожидал оправдательного приговора", - Кернес. ВИДЕО

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Также смотрите: Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ