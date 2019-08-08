В Кыргызстане спецназ прорвался на территорию резиденции экс-президента Атамбаева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Knews, в резиденцию экс-президента отправили несколько автобусов с правоохранителями. Во время штурма правоохранители применили спецсредства.

На место происшествия прибыла спецтехника, водометы и таранные машины. Сотрудникам спецназа удалось попасть на территорию резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Штурм резиденции продолжается, передает ТАСС.

Напомним, вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Атамбаева обвиняют в коррупции и других преступлениях, экс-президенту грозит пожизненное заключение. Однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения.

8 августа против сторонников экс-президента Кыргызстана Атамбаева завели несколько уголовных дел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб. ВИДЕО