Государственное финансирование получит 101 фильм, - Совет по господдержке кинематографии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по вопросам кино.

"Решение об утверждении перечня кинопроектов-победителей одиннадцатого конкурсного отбора было принято Советом по государственной поддержке кинематографии в ходе открытого заседания 8 августа 2019 года", - сказано в сообщении.

Так, в перечень победителей, которые получат государственное финансирование, попал 101 кинопроект. В частности, 21 игровой полнометражный национальный фильм (для широкой зрительской аудитории), среди которых и фильм журналистки Янины Соколовой "Я, Нина".

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В перечне - 12 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские), 14 игровых полнометражных фильмов совместного производства (для широкой зрительской аудитории), 5 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские) совместного производства, 6 игровых полнометражных тематических фильмов "О героях, которые принимали участие в защите Украины" (для широкой зрительской аудитории), 4 игровых полнометражных фильма для детской аудитории, 12 игровых полнометражных фильма-дебюта и 27 игровых короткометражных фильмов-дебютов.

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С перечнем кинопроектов можно ознакомиться на сайте Госкино.