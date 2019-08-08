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08.08.19 16:29

Парубий созвал на 9 августа заседание подготовительной депутатской группы

Завтра должно состояться заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов.

Парубий созвал на 9 августа заседание подготовительной депутатской группы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов на завтра, 9 августа. Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

В подготовительную группу должны быть делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:

Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - 3 человека;
Батькивщина - 2  человека;
Европейская солидарность - 2 человека;
Голос - 1 человек.

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На сайте уточняется, что самовыдвиженцы-мажоритарщики тоже могут делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15 депутатов путем подачи письменного предложения.

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