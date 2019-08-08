Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям

О задержании Атамбаева сообщает российское информагентство "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

"Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева. С ним рядом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов", - добавляет корреспондент кыргызского портала K-News, находящийся около резиденции Атамбаева.

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

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Напомним, вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Атамбаева обвиняют в коррупции и других преступлениях, экс-президенту грозит пожизненное заключение. Однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения.

В четверг силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба. По словам очевидцев, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.