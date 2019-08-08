Еврокомиссия должна предпринять конкретные шаги против российской паспортизации Донбасса, - Польша

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, указ Кремля об ускоренной выдаче российских паспортов для тех, кто живет на Донбассе, является еще одним шагом, который демонстрирует растущую эскалацию агрессии России.

Пшидач добавил, что после того, как осенью будет окончательно сформирована новая Европейская Комиссия, можно будет выработать более конкретную совместную позицию Евросоюза в отношении российских паспортов на Донбассе.

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Ранее несколько стран ЕС, в том числе Польша и Эстония, или осудили действия России, или в индивидуальном порядке заявили, что не признают паспорта.