Из-за урагана над Польшей и Беларусью российский самолет получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, - "Украэрорух"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"7 августа 2019, пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москву (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Наши сотрудники руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран", - говорится в сообщении.

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"Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и решения Совета по безопасности полетов ГАСУ для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха, как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", - отметил врио главы "Украэроруха" Александр Доценко.



В ведомстве отмечают, что в решении Госавиаслужбы утверждено, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины.



Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370.



На снимке - спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, Польшей и Беларусью по состоянию на 17:45UTC + 2 07.08.2019. Данные спутника "METEOSAT-11" Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT).