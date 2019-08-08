Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.08.19 17:24

Горбатюк через суд требует отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором просит суд отменить приказ генерального прокурора Юрия Луценко относительно служебного расследования.

Горбатюк через суд требует отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда.

"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщила пресс-служба ОАСК в четверг.

Суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Также на Цензор.НЕТ: К проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни одного листа или файла доказательств, - Луценко о деле прослушки судей ОАСК

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100