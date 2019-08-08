Горбатюк через суд требует отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда.

"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщила пресс-служба ОАСК в четверг.

Суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

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