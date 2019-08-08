Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+"

Бывший руководитель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк прокомментировал объявление себе подозрения по делу о формуле "Роттердам+". Свое мнение он озвучил на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело "Роттердам +" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинение", - написал Вовк.

По его словам, "об установлении истины речь не идет", а на него и его коллег оказывается давление. "Это все свидетельствует о политическом характере преследования", - добавил Вовк.

По мнению бывшего главы НКРЭКУ, руководители НАБУ "далеко зашли" с публичными обвинениями еще в 2017 году, сейчас они уже не могут закрыть дело, и вместо этого решили объявить подозрения.

Вовк заверил, что убежден в своей победе в суде.

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"Чтобы подчеркнуть абсурдность действий НАБУ - прошу журналистов узнать, будут ли встречать миссию МВФ с подозрениями (и состав КМУ) за принятие идентичного ценообразования на природный газ для населения и ТКЭ - хаб с логистикой усредненный за 12 месяцев ( "Дюссельдорф +")? Заранее напомню, УГВ газ не импортирует и была "выгодоприобретателем" по искаженной логике НАБУ", - подытожил Вовк.





Сегодня стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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