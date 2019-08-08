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08.08.19 17:58

"Такие предложения не звучали", - Разумков о возможности назначения экс-замглавы АП Портнова в исполнительную власть

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что в офисе Владимира Зеленского не обсуждали предложение предоставить должность главе администрации президента Януковиче Андрею Портнову.

"Такие предложения не звучали", - Разумков о возможности назначения экс-замглавы АП Портнова в исполнительную власть

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ВВС.

Отвечася на вопрос о том, что "Может ли такое случиться, что фракция "Слуги народа" предложит Портнову какую-то должность в исполнительной власти, поскольку он такой профессионал? Или это невозможно и красная линия?"

Разумков ответил: "Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться.

Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали.

Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно".

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