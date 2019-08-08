Партия "Слуга народа" не проводит переговоры о коалиции в Раде, - Разумков

Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на Радио Свобода.

"Коалиционные переговоры сегодня не ведутся. Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламента. Никакой подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными ", - сказал Разумков.

Он отметил, что "Слуга народа" может самостоятельно создать большинство в парламенте.

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"Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским. Тут не всегда надо быть в коалиции или вне ее - надо следовать обязательствам, которые партии принимали во время выборов", - заявил Разумков.