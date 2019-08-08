Наемники РФ 5 раз нарушили перемирие на Донбассе, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Богдановки с направления Петровского - из противотанкового гранатомета;
- неподалеку Водяного с направления Пикузы и Ужовка - из стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Верхнеторецкого с направления Васильевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
7 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Луганское, Пивденное, Водяное, Лебединсоке, Новозвановка, Новотроицкое, Крымское. Неподалеку Зайцево огонь вел снайпер противника.
Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.
На протяжении прошедших суток в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 изнасилование, 1 разбой, 3 кражи, 1 мошенничество, 1 хулиганство, 12 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.
Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 20 тысяч человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 406 лиц и 2 340 транспортных средств. В пропуска через линию разграничения было отказано 27 лицам.