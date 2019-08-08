Скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Хлевицкий

Об этом сообщается на странице Службы безопасности в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"8 августа на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович", - сказано в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, Хлевицкий одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях.

Он родился 24 июня 1968 в Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". В 1998 году Виталий Борисович получил второе высшее образование с квалификацией "юрист-правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.

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Хлевицкий до апреля 2014 года занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.

Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.

Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами, отметили в пресс-службе СБУ.