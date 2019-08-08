У Смешко первого заместителя главы партии "Сила и честь" Кихтенко и часть руководства исключили из партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, размещенном на официаальном сайте партии.

В тексте заявления отмечается: "В последнее время в СМИ появляются обращения к Политсовету Партии, которые были поддержаны 4 (четырьмя) из 19-ти членов Политсовета и 4 (четырмя) руководителями из 25 зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины региональных партийных организаций.

Все они базируются на манипулятивной и неправдивой информации и отражают личные амбиции и меркантильные интересы тех, кто не поддерживал партию на прошлых выборах. Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей.

Цель - попытка психологического давления на нынешнее руководство Партии и попытка рейдерского захвата контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года".

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Из партии исключили: "Кихтенко Александра Тимофеевича - Первого заместителя Председателя Партии; Нечипорука Михаила Николаевича - члена Политсовета Партии; Черкасова Юрия Эриковича - члена Политсовета Партии; Ляховского Юрия Михайловича - члена Контрольно-ревизионной комиссии Партии; Фастова Владимира Николаевича - Председателя Правления Днепропетровской областной организации Партии; Витковского Александра Ивановича - Председателя Правления Херсонской областной организации Партии; Бескровного Валерия Федоровича - Председателя Правления Черниговской областной организации Партии; Крутова Геннадия Николаевича - Председателя Правления Харьковской областной организации партии".

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