Для расширения Нормандского формата необходимо согласие всех сторон, - Госдеп

Об этом "Голосу Америки" заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении Нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначен для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", - сказал Кент.

Он подчеркнул, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира.

"Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства предпринять шаги в правильном направлении", - отметил чиновник.

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По словам Джорджа Кента, Россия должна взять на себя ответственность по соблюдению условий перемирия и выполнению обязательств по Минских сделках.

"Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также в выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015. А это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывод всех российских военных и техники с территории Украины", - заявил Кент.

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"Преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым", - добавил представитель Госдепа.