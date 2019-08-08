Часть Белого моря закрыли для судов после взрыва ракетного двигателя во время военных учений армии РФ. Был зафиксирован выброс радиации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Фонтанка

Администрация морских портов западной Арктики на месяц закрывает для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошёл взрыв на военном объекте.

Соответствующее прибрежное предупреждение (ПРИП) размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов 8 августа. Сигнал также передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.

Информацию о закрытии этого района для гражданских судов "Фонтанке" подтвердил начальник отдела обеспечения судоходства Михаил Цветков. "Район закрыли военные, по какой причине, не знаю", – сказал он.

Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб также сообщил "Фонтанке", что акваторию закрыли по требованию Министерства обороны.

Военные эксперты, опрошенные "Фонтанкой", предполагают, что судно – носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

Власти Северодвинска рассказали о повышении радиационного фона в городе, подчеркнув, что позднее он был понижен до состояния нормы.

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