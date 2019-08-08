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08.08.19 22:59

ЕС разрабатывает для стран-членов руководство по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей Донбасса

Евросоюз работает над единым руководством по идентификации и возможном непризнании паспортов, выданных Россией в Донбассе. Оно адресовано будет государствам-членам Евросоюза и их консульствам.

ЕС разрабатывает для стран-членов руководство по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей Донбасса

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, которое получило издание DW в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

Это руководство для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Документ затронет также вопрос выдачи виз, заявки на которые подадут в России или в Украине жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представитель ЕС напоминает, что непризнание паспортов находится в компетенции государств-членов Евросоюза.

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Ранее главы государств и правительств ЕС выразили "чрезвычайную обеспокоенность" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг "противоречит духу и целям" минских договоренностей. Тогда же Европейский совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедурой.

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