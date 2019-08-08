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08.08.19 23:05

"Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны

Кандидатуры на должность министра обороны Украины не озвучиваются ради их безопасности.

дмитрий,разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "BBC News Україна", которое было опубликовано 8 августа.

Его спросили, почему кандидатов на должность главы МИД Украины озвучивают, а на главы Минобороны – нет.

"Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены", – объяснил он.

20 мая министр обороны Украины Степан Полторак подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке. В своей инаугурационной речи глава государства требовал, чтобы Рада уволила министра обороны. 

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