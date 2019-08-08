32 иностранных студента пришли по поддельным паспортам на экзамен в один из частных медицинских вузов Днепра



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина" проктор Центра тестирования обнаружил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельными.

После этого проктор дважды вызвал полицию. Через 50 минут в институт прибыли семь правоохранителей.

"Правоохранители подтвердили, что паспорта является поддельным, и составили соответствующий акт. 10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию ", - говорится в сообщении Минздрава.

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Ранее руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что во время сдаче международного экзамена по основам медицины (IFOM) был беспрецедентный сопротивление и саботаж. Она обещает наказать виновных.