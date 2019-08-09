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09.08.19 00:56

На Луганщине разминировано 44 га сельхозземель и 16 га территории дорог и лесополосы в прифронтовых районах, - ОГА

Саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы в Луганской области.

гсчс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Представителям органов местного самоуправления Станично-Луганского и Беловодского районов вручены пакеты документов, которые подтверждают очистку участков местности от мин и взрывоопасных предметов и позволяют использовать землю по назначению.

В частности, очищенными и проверенными считаются территории населенных пунктов Красный Деркул, Большая и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

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Разминирование указанных участков местности проведено международной организацией "The HALO Trust".

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