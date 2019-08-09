Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 9 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки - из противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - уточнили в пресс-центре ООС.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.

"С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": вблизи Лебединского - из стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.