Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.08.19 07:48

Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

военнослужащие,ато,широкино,военне

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 9 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки - из противотанкового гранатомета;
дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
неподалеку Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - уточнили в пресс-центре ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экипажи БМП соревновались в Донецкой области. ФОТОрепортаж

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.

"С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": вблизи Лебединского - из стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.

Враг 9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100