Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун

Как инорфмирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"После закрытия Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, регулярно звучат предложения ее надо реинкарнировать в той или иной форме. Госсанэпидслужба была создана около 95-ти лет назад как инструмент для борьбы с эпидемиями. СЭС (санитарно-эпидемиологические станции) были частью централизованной системы органов, учреждений и подразделений санитарно-эпидемиологического профиля. Она имела ряд вопросов, касающихся профилактики инфекционных и профессиональных болезней, отравлений, радиационных поражений людей и вредного воздействия факторов окружающей среды. Но по факту это служба занималась совсем другими задачами", - отметила Супрун.
По ее словам с момента предоставления СЭС полномочий выдавать бизнесу разрешения (в то время это не только питания, но и приватизация земельных участков, капитальные застройки, выводы на импортируемый товар) значительная часть деятельности структуры была вокруг этого прибыльного дела.
Она обратила внимание на то, что подразделения часто возглавляли взяточники.
"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства. В том числе из-за ужасной неэффективности СЭС в свое время, сегодня в Украине мы имеем вспышки заболеваний", - заявила и.о. министра.
Супрун подчеркнула, что уже существует структура, которая выполняет практически такие же функции.
"Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови", - объяснила она.
Она также сообщила, что ЦОЗ сотрудничает с коллегами из США в сфере общественного здоровья и работают над совместными проектами.