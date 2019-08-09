Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"30 июля в Офисе президента состоялась встреча, организованная на высшем дипломатическом уровне - президент Зеленский и руководство "Арселора". Повод для встречи - уголовное дело СБУ по экоциду и бурная реакция иностранных дипломатов, вставших на защиту "Арселора". Это одно из самых показательных для иностранных инвесторов дел. И это огромная надежда для жителей Кривого Рога, которые дышат выбросами и страдают связанными с этим заболеваниями", - написал он.

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"Итак, согласно соглашению сторон, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ, "Арселор" обязуется:

1. Завершить свою инвестиционную программу за пять лет и вложить еще 1,8 миллиарда долларов инвестиций, что позволит уменьшить вредные выбросы на 50-55%. А в ближайшее время предприятие обязалось сократить вредные выбросы на 10-15%. То есть быстрых радикальных решений не будет - быстрым может быть только закрытие предприятия. "Арселор" признает, что они делают 2/3 вредных выбросов в Кривом Роге (и намекает тем самым, что еще треть добавляют предприятия Ахметова).

2. Выделять по 100 миллионов гривен в год (в какие сроки не указано) для финансирования онкологической больницы.

3. Выплатить 50 миллионов гривен в течение двух лет на финансирование стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

4. Выделить отходы металлургии для проекта строительства новых бетонных дорог в Украине", - детализировал Бутусов.

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"Индусы написали в тексте: "чтобы страна двигалась вперед, необходима эффективная система власти с одинаковыми, честными для всех участников процесса правилами и подходами". То есть прямым текстом намекнули Офису президента - для доверия инвесторов такие же суровые расследования должны пройти и по всем другим загрязнителям окружающей среды. А в топ-10 вместе с "Арселором" - предприятия Ахметова, подарившего по просьбе президента скорые помощи. Интересно, кто теперь и как зафиксирует сокращение выбросов на 10-15% - надо бы это продемонстрировать обществу", - резюмировал журналист.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.