Трамп назначил Магуайра новым директором Национальной разведки США

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Жозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - сообщил он.

Магуайру 67 лет, он имеет ирландские корни, информирует "Лига.Нет". Он родился в Бруклине, штат Нью-Йорк. В 1974 году окончил Манхэттенский колледж, в 1985-м - военно-морскую аспирантуру, был стипендиатом по нацбезопасности 1994-95 годах в Гарвардском университете.

В 2010 году Магуайр ушел в отставку из ВМС США в ранге вице-адмирала после 36 лет службы на флоте. Он прошел все уровни в Морском командовании спецопераций США (военно-морской компонент американских сил спецопераций).

Магуайр также является председателем Фонда "Воин специальных операций", основанной в 1980 году НКО для предоставления стипендий в колледжах и образовательных консультаций детям погибших при исполнении сотрудников сил спецопераций.

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На должности директора Нацразведки США он сменит Дэниела Коутса. Последний неоднократно предостерегал о российской угрозе нацбезопасности США, причем его оценки зачастую расходились с оценкам от Трампа. Коутс критиковал РФ за оккупацию Крыма и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий против страны-агрессора. Россия запретила ему въезд на свою территорию.

Директор Нацразведки США (DNI) назначается президентом США с согласия Сената.

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DNI исполняет обязанности главы разведсообщества страны, является советником американского лидера и Совета Нацбезопасности, а также выполняет роль советника Совета Внутренней безопасности по вопросам разведки.

Бюджет Управления DNI - около $44 млрд.