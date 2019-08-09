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09.08.19 10:27

Трамп назначил Магуайра новым директором Национальной разведки США

С 15 августа исполнять обязанности директора Национальной разведки США будет нынешний директор американского Национального антитеррористического центра Джозеф Магуайр.

Трамп назначил Магуайра новым директором Национальной разведки США

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Жозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - сообщил он.

Трамп назначил Магуайра новым директором Национальной разведки США 01

Магуайру 67 лет, он имеет ирландские корни, информирует "Лига.Нет". Он родился в Бруклине, штат Нью-Йорк. В 1974 году окончил Манхэттенский колледж, в 1985-м - военно-морскую аспирантуру, был стипендиатом по нацбезопасности 1994-95 годах в Гарвардском университете.

В 2010 году Магуайр ушел в отставку из ВМС США в ранге вице-адмирала после 36 лет службы на флоте. Он прошел все уровни в Морском командовании спецопераций США (военно-морской компонент американских сил спецопераций).

Магуайр также является председателем Фонда "Воин специальных операций", основанной в 1980 году НКО для предоставления стипендий в колледжах и образовательных консультаций детям погибших при исполнении сотрудников сил спецопераций.

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На должности директора Нацразведки США он сменит Дэниела Коутса. Последний неоднократно предостерегал о российской угрозе нацбезопасности США, причем его оценки зачастую расходились с оценкам от Трампа. Коутс критиковал РФ за оккупацию Крыма и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий против страны-агрессора. Россия запретила ему въезд на свою территорию.

Директор Нацразведки США (DNI) назначается президентом США с согласия Сената.

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DNI исполняет обязанности главы разведсообщества страны, является советником американского лидера и Совета Нацбезопасности, а также выполняет роль советника Совета Внутренней безопасности по вопросам разведки.

Бюджет Управления DNI - около $44 млрд.

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