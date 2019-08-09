Украина и США начали совместный ядерный проект

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.

"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - сказано в сообщении.

Чалый подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.

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Посольство Украины в США также представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". С ней можно ознакомиться в одном из ведущих учебных заведений США - Университете Джорджа Вашингтона.