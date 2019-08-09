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09.08.19 11:50

Житомирский бронетанковый завод оштрафовали на 8,5 млн гривен за невыполнение госзаказа, - прокуратура

Военная прокуратура Центрального региона добилась в суде взыскания с ГП "Житомирский бронетанковый завод" штрафа в размере 8,5 млн гривен за невыполнение государственного заказа.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В июле 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины в интересах Министерства обороны Украины в ГП "Житомирский бронетанковый завод". За невыполнение своевременно государственного контракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции с этого предприятия в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Еще один штраф суд наложил на дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт" - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

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"За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие заплатит в бюджет 354 тыс грн", - сообщили в Генпрокуратуре.

Решение о взыскании второго штрафа также принял Хозяйственный суд Киева.

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