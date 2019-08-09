Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба на 1,2 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следователей, в конце 2013 - начале 2014 года тогдашний директор карьероуправления оформил договор на поставку щебня в Донецк.

"В дальнейшем госпредприятие отгрузило 19 тыс. 765 тонн щебня, который по железной дороге экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено", - сказано в сообщении НАБУ.

По выводам экспертов, государству такими действиями нанесены убытки в 1,2 млн гривен.

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Чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.