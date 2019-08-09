ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Ранее мы сообщали о задержанной женщине на КПВВ со стороны ОРДЛО. Выяснилось, что женщина также работает в КП "Вода Донбасса". Нам удалось выяснить, что ряд арестов прошёл в городе Донецк под руководством ФСБ РФ, представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала от РФ в 2018 году. Поэтому, тех людей, которых задерживали, к ним не допускали адвокатов, в течении 15 дней системно оказывалось психологическое давление и допрашивали в ночное время", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в Донецке прошел ряд арестов.

Также сообщается, что среди задержанных директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная. Через некоторое время к ней пустили адвоката.

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