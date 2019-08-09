Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию

Карта, на которые острова обозначены как принадлежащие Японии, а не России, опубликована на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Интерактивная карта показывает путь олимпийского огня по Японии. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

Скриншот с сайта https://tokyo2020.org

Эти четыре острова Курильской гряды Япония считает своими северными территориями, постоянно указывает их в своем составе на картах, а также выражает протесты из-за деятельности России на них.

Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на акт о капитуляции, подписанный после окончания Второй мировой войны. Из-за разногласий по данному вопросу соседние страны до сих пор не подписали мирный договор.

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Из-за карты на сайте Олимпиады в России звучат призывы блокировать Олимпийские игры, сообщает российское издание Newsru.com. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, сделает замечание в связи с изображением Южных Курил как японской территории на сайте Олимпиады 2020 года

"Но вообще в дальнейшем Россия может обратиться даже в МОК, потому что МОКу точно не нужны такие скандалы. Есть официальное признание... что это все-таки российская территория. В этом смысле, несомненно, МОКу такие, скажем, неприятные ситуации не нужны. Поэтому, я думаю, что они, скорее всего, выскажутся на этот счет. Я думаю, сделают замечание", - сказала Журова.

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